Bangui : un incendie d'origine inconnue ravage la représentation de l'UE, une enquête ouverte

"Les enquêtes sont ouvertes. Les dégâts sont énormes", a ajouté le colonel cité par l’agence Anadolu. Et de précisé que l’incendie était "d’origine inconnue".



Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, a déclaré pour sa part que l’UE était en contact avec les autorités de la RCA. "Nous travaillons avec les autorités centrafricaines pour faire rapidement toute la lumière sur les causes de l’incident", a-t-elle écrit sur Twitter.



Plus tôt ce lundi, l’ambassadeur de l’UE en RCA, Douglas Darius Carpenter, a déclaré que les bâtiments de l’ambassade de l’UE avaient été ravagés par un incendie et que personne n’avait été blessé. Des photos des bâtiments en ruine de la délégation, qui ont été presque entièrement détruits par le feu, sont actuellement publiées sur les réseaux sociaux.