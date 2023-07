Bassin du Lac Tchad : vers de nouvelles opportunités de paix et de développement durable

Le ministère des Perspectives économiques et la Commission de Bassin du Lac Tchad (CBLT) organisent, du 5 au 7 juillet 2023 à N'Djamena, le 4ème Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad.



Ce forum, placé sous le thème, « Nouvelles opportunités de paix dans un contexte sécuritaire dynamique », a pour objectifs de mieux comprendre la dynamique sécuritaire de la région, de trouver des solutions pour les personnes déplacées forcées, d'aborder la sécurité climatique et la gestion des ressources naturelles, ainsi que les conflits agriculteurs-éleveurs dans la région du Lac Tchad.



Il vise également à faire le bilan de la mise en œuvre de la Stratégie Régionale de Stabilisation, de Redressement et de Résilience (SR-SRR), et à examiner le rôle des groupes d'autodéfense et des acteurs sécuritaires non étatiques.



Le représentant du chef d'État, le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, a souligné l'importance de ce forum qui soutient la politique collective de promotion de la cohésion régionale. Il a également rappelé l'importance des opérations militaires dans la lutte contre Boko Haram et a appelé à trouver d'autres moyens pour garantir la paix.



Le commissaire aux affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, Bankole Adeoye, a encouragé les pays du bassin du Lac Tchad à se soutenir mutuellement, pour la stabilisation de la région et à promouvoir le développement durable et la sécurité collective.



Le secrétaire exécutif de la CBLT, Mamman Nuhu, s'est réjoui de l'institutionnalisation du forum, soulignant les progrès réalisés dans la stratégie de plan de validation, et le lancement d'une plateforme de connexion entre les régions. Il a appelé les partenaires à renouveler leur engagement avec la CBLT, et a salué les progrès des forces mixtes multinationales.



Il a également souligné l'importance de l'intégration régionale et de l'inclusion de la société civile, dans le processus de mise en œuvre de la stratégie.