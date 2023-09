Belgique : l'ambassadeur tchadien Dr. Bachar Brahim Adoum remet ses lettres de créance

Dr. Bachar Brahim Adoum a été reçu ce 27 septembre 2023 à 11 heures, au Château de Laeken à Bruxelles par Sa Majesté PHILIPPE, Roi des Belges à qui, il a officiellement remis les Lettres de créance l'accréditant en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume de Belgique, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.



L’ambassadeur et Sa Majesté le Roi ont échangé au cours de cette audience solennelle sur plusieurs sujets d’intérêts communs, notamment l’afflux des réfugiés soudanais au Tchad et ses conséquences, l’analyse de la situation politique et sécuritaire au Sahel, les solutions pour soutenir les populations sahéliennes face aux défis de l’insécurité et de la crise alimentaire ainsi que l’évolution de la transition politique au Tchad.