Bemal en Centrafrique : une école confrontée à un manque crucial de salles de classe

Selon une information diffusée ce 11 mars 2024 par Guira FM, la radio de l'ONU en RCA, l'unique établissement scolaire de Bemal ne dispose que d'un seul bâtiment fonctionnel. L'école du fondamental 1 accueille pas moins de 1102 élèves dans des conditions précaires. Le second bâtiment destiné à accueillir les élèves est toujours en construction et n'a pas encore été achevé.



Cette situation pose un véritable défi pour les autorités locales et les enseignants qui s'efforcent d'offrir une éducation de qualité aux jeunes élèves. Les classes surchargées et les infrastructures insuffisantes rendent difficile l'apprentissage et compromettent la qualité globale de l'éducation dispensée.



Cependant, face à ces difficultés, la communauté locale a fait preuve d'une grande solidarité et a trouvé des solutions alternatives pour soutenir la formation des élèves. Les églises apostoliques et évangéliques ont généreusement cédé des salles pour permettre aux enseignants d'avoir suffisamment d'espace pour dispenser leurs cours. Cette collaboration entre le secteur religieux et le secteur éducatif démontre l'importance accordée à l'éducation dans cette communauté malgré les obstacles rencontrés.



Il est crucial que ces problèmes soient pris en compte par les autorités compétentes afin que toutes les localités puissent bénéficier d'une infrastructure scolaire adéquate. L'accès à une éducation de qualité est un droit fondamental qui doit être garanti à tous les enfants sans exception.