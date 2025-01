Bénin : Atterrissage forcé d'un hélicoptère américain, pas de blessé à déplorer

Détails de l'incident



Type d'hélicoptère : Sikorsky S-61, immatriculé N703NH.

Mission : L'hélicoptère était en mission de soutien aux Forces Armées Béninoises (FAB), notamment pour des opérations d'évacuation médicale.

Circonstances : L'appareil avait décollé de Parakou et se dirigeait vers Cotonou lorsqu'il a rencontré des problèmes techniques. Après un premier atterrissage d'urgence, il a repris son vol avant de rencontrer à nouveau des complications, entraînant finalement le crash.



Contexte de la coopération



Les relations entre AFRICOM et les FAB (Forces armées béninoises) sont régies par un protocole d'accord qui vise à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les opérations militaires et humanitaires. Cet incident souligne l'importance de cette coopération, surtout dans un contexte où le Bénin fait face à des défis sécuritaires, notamment des attaques terroristes dans la région.





Réaction de l'Ambassade



L'ambassade des États-Unis a exprimé sa gratitude que l'incident n'ait causé aucune blessure et a réaffirmé son engagement envers la sécurité et le bien-être des populations dans la région.