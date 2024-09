Bénin : le PSIE a un impact significatif sur l'employabilité et le revenu des bénéficiaires

Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Tihounté Kérékou, est allé constater, le 07 septembre dernier, le bon déroulement de l'interview des candidats à l'emploi par les experts panélistes du Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi (PSIE).



Une activité qui s'est déroulée dans la grande salle de conférence de la CCI-Bénin, en présence des responsables des entreprises qui ont sollicité le programme dans le cadre du renforcement de leurs activités. Ils sont quelques 733 candidats en compétition pour 77 postes disponibles.



Accompagné du directeur général de l'ANPE, Urbain Amegbedji, et de son directeur de cabinet, Koladé Ayédero Okoudjou, le ministre Modeste Tihounté Kérékou s'est enquis du processus de l'interview, de l'état d'esprit des candidats et surtout de la transparence qui doit être de mise jusqu'à la délibération finale.



Lancé en 2020, le PSIE piloté par l'ANPE est une initiative du gouvernement du président Patrice Talon qui vise à recruter chaque année à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans les entreprises privées ou publiques, sur une période de deux ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces, pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion, ou alors qu'ils sauront voler de leurs propres ailes dans l'auto emploi.



Au 31 août 2024, grâce au PSIE, 6 036 candidats ont été déjà insérés dans des entreprises. Le montant des salaires directement payés par le Trésor public aux allocataires s'élève à 9 645 954 000 FCFA