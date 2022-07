Bénin : une femme abat son mari avec une hache, les autorités condamnent

La victime, âgée d'une trentaine d'années et père de deux enfants, était un commerçant. La femme s'est rendue au commissariat de Houèto après avoir tranché la gorge de son mari avec la hache, en plein sommeil vers 3 heures du matin.



Le drame serait survenu à la suite de l'annonce par le défunt de son mariage avec une deuxième femme, rapporte des médias béninois.



Face aux vives réactions, la présidente de l'Institut national de la femme (INF), Claudine Afiavi Prudencio, a réagi et adressé un message au peuple. Le message a été relayé par le gouvernement. La présidente de l'INF a dénoncé "cet acte de violence meurtrière, venant d'une femme, la femme pourtant réputée porteuse de vie, mère de l'humanité, la femme reconnue pour sa douceur et son calme, face aux situations même les plus éprouvantes".



"Je partage votre indignation, voire votre colère, face à cet acte d'une cruauté rare, qui s'est soldé par une grande perte humaine, que rien ne peut combler (... ) Je souscrits entièrement à la désapprobation populaire de cet acte d’une violence inouïe", a dit Claudine Afiavi Prudencio.



L'auteure présumée est entre les mains de la justice.