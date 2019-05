Bilan d’un an de pressions par les États-Unis sur l’Iran [infographie]

Il y a un an, les États-Unis se retiraient de l’accord vicié sur le nucléaire iranien. Depuis, les pressions par les États-Unis sur l’Iran ont exposé à ses pays voisins la corruption, la mauvaise gestion, les violations des droits de l’Homme et les destructions environnementales commises par le régime.Les sanctions américaines et la « campagne de pression maximale » sur l’Iran obtiennent les effets escomptés et empêchent le régime de propager la terreur au Moyen-Orient, a déclaré Brian Hook, le représentant spécial des États-Unis pour l’Iran, le 2 avril.« Nos sanctions drainent le soutien de l’Iran à ses mandataires et, pour la première fois depuis très longtemps, il a moins de revenus pour répandre la terreur et le militantisme », a ajouté M. Hook.