Bolloré : "arrêtons ce traitement inexact et condescendant des Africains"

"Arrêtons ce traitement inexact et condescendant des Africains", a estimé le Président-Directeur général du groupe Bolloré dans une tribune publiée dans le journal (français) du dimanche. Celui dont le groupe affirme concentrer aujourd'hui environ 1/5ème de ses activités en Afrique, a menacé de quitter le continent suite à des récents déboires judiciaires ayant donné lieu à une garde à vue, sur fond d'accusation de concessions douteuses d'appels d'offres.



"Je crois que, dans un avenir proche, la France aura plus besoin de l'Afrique que l'inverse", a-t-il estimé. Selon lui, "loin des clichés d'une Afrique misérabiliste", se dessine "un futur démocratique et serein", notamment à travers une "vigoureuse jeunesse".



Concluant par des conseils qu'il prodigue, Bolloré espère que "la France des lumières (qu'il) aime (...) ouvre les yeux sur l'Afrique (qu'il) connait".