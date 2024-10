Box : Le Camerounais Francis Ngannou éteint Renan Ferreira au premier round

Ngannou a commencé le combat avec une intensité remarquable, plaçant rapidement des coups qui ont mis Ferreira sous pression. Après quelques échanges, Ngannou a réussi à porter un coup décisif qui a mis Ferreira au sol, forçant l'arbitre à arrêter le combat.

Cette victoire renforce la réputation de Ngannou en tant que l'un des meilleurs poids lourds de la division. Son style de combat explosif et sa capacité à terminer les combats rapidement continuent d'attirer l'attention des fans et des experts du MMA.



Francis Ngannou a une fois de plus prouvé qu'il est une force avec laquelle il faut compter dans le monde des arts martiaux mixtes, et cette victoire contre Renan Ferreira pourrait ouvrir la voie à de futures opportunités de titre.