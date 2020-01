Briefing de M. Mohamed Ibn Chambas au Conseil de Sécurité sur les récents développements en Afrique de l’Ouest et au Sahel

M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), présentera aujourd'hui, 08 janvier 2020, au Conseil de sécurité le dernier rapport du Secrétaire général qui couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 et porte sur les activités d’UNOWAS et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel.

Vous pourrez suivre le briefing du RSSG Mohamed Ibn Chambas sur UN Web TV aujourd'hui 08 janvier, à 15h00 GMT.

Le dernier rapport du Secrétaire Général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), est disponible sur notre site : https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2019_1005_f_0.pdf