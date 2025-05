Burkina Faso : Un Burkinabè du Nigeria contribue à l'effort de paix avec un don agricole et financier

La contribution comprend un important lot de motopompes et d’autres matériels agricoles, dont la valeur est estimée à plus de 8 millions de francs CFA. Ce matériel est destiné à soutenir l’initiative présidentielle dans le secteur agricole et à apporter une aide concrète aux personnes déplacées internes. Par ailleurs, Monsieur KOANDA a également remis une quittance attestant d'un don en espèces de 500 000 francs CFA au profit du Fonds de Soutien patriotique.





Selon le donateur, ce geste est une réponse directe à l’appel lancé par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Il s'agit également d'un témoignage de soutien au gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique d’offensive agricole et d'une expression de solidarité envers les personnes déplacées internes, visant à renforcer leur autonomisation et leur résilience face aux défis qu'elles rencontrent.





Au nom du gouvernement burkinabè, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a chaleureusement remercié Monsieur KOANDA pour cet élan de solidarité et de fraternité. « Ce geste que vous faites est le témoignage que de l’extérieur, vous avez votre cœur au Burkina, nous vous en remercions », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.





À cette occasion, le chef de la diplomatie burkinabè a également réitéré sa reconnaissance à l’ensemble de la diaspora burkinabè, qui est restée mobilisée et engagée pour soutenir la mère patrie. « Grâce à vos contributions, nous arrivons à faire face aux défis sécuritaires, aux défis humanitaires et de développement », a-t-il souligné.





Le ministre en charge des Affaires étrangères a conclu en encourageant vivement les autres compatriotes burkinabè vivant à l'étranger à suivre l’exemple de ce généreux donateur et à apporter leur contribution à l'effort national.