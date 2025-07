Côte d'Ivoire : financement du budget, les ressources mobilisées dépassent les prévisions à fin mars 2025

Au terme du premier trimestre de l'année 2025, les ressources mobilisées en vue du financement du budget de l'État à fin mars 2025 s'élèvent globalement à 3 707 milliards FCFA pour une prévision de 3 200,7 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 115,8%.



L'information a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, lors du compte rendu du Conseil des ministres, le 02 juillet 2025. Ces ressources comprennent 1 647,8 milliards FCFA de recettes budgétaires constituées de recettes fiscales, de recettes non fiscales et de dons, et 2 059,2 milliards FCFA de ressources de trésorerie.



Les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 3 600,3 milliards FCFA pour une prévision de 3 241,6 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 111,1%. Les dépenses d'investissement notamment affichent un niveau d'exécution de 640,8 milliards de FCFA contre une prévision de 781,4 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 82%.



Quant aux dépenses de lutte contre la pauvreté et de réduction des disparités sociales ainsi qu'aux dépenses sociales spécifiques, elles se sont établies respectivement à 898 milliards de FCFA et 283,1 milliards FCFA à fin mars 2025, au-dessus des objectifs planchers respectifs de 844,8 milliards de FCFA et de 244 milliards FCFA.



Selon le porte-parole du gouvernement, l'exécution du budget de l'État a été caractérisée par une mobilisation relativement satisfaisante des recettes et une bonne maîtrise de l'exécution des dépenses budgétaires qui ont été contenues dans les prévisions.