Burkina Faso : le ministre de la Défense prévient les terroristes, "déposer les armes ou périr"

Les 63 ans des Forces Armées Nationales ont été marqués par un engagement continu envers la reconquête du territoire national. La célébration de cet anniversaire, qui a eu lieu le 1er novembre 2023, a été axée sur le thème "Forces armées nationales, Forces de sécurité intérieure et Volontaires pour la défense de la patrie ; ensemble pour la poursuite de la reconquête du territoire". Ce thème souligne l'importance de la complémentarité des Forces, de la cohésion, de l'unité d'action et du partage d'expériences pour atteindre les objectifs communs.



La cérémonie principale, présidée par le Premier ministre au nom du Président de la Transition, Chef de l'État et Chef Suprême des Forces Armées Nationales, a mis en lumière les Volontaires pour la défense de la Patrie en les honorant sur le tapis d'honneur. Lors de son discours, le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, a exprimé sa reconnaissance pour les efforts et les sacrifices consentis par les Forces combattantes. Il a souligné leur détermination et leur courage envers la protection du Burkina Faso, déclarant que leur engagement envers le pays n'avait pas de prix.



À cette occasion, un message fort a été adressé aux groupes terroristes, les appelant à "déposer les armes pour une perspective ou périr".