Burkina Faso : le président français condamne le coup d'État

Le président français Emmanuel Macron a condamné ce 25 janvier le coup d'État au Burkina Faso. La veille, des militaires ont annoncé avoir chassé du pouvoir le chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré.



Un groupe de militaires regroupé autour du “Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration” s’est exprimé lundi soir à la télévision nationale du Burkina Faso. Il a annoncé la suspension de la Constitution, la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes.



« Les personnes détenues sont dans un lieu sûr », a informé le porte-parole des putschistes, le capitaine Sidsoré Kader.



Un couvre-feu est instauré de 21 heures à 5 heures du matin.