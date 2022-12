Burkina Faso : un coup d'État déjoué, selon les autorités

Le capitaine Ibrahim Traoré a révélé que les auteurs sont connus et a affirmé préconiser le dialogue.



Selon le président de la transition qui s'est exprimé lors d’une rencontre avec les organisations de la société civile et des leaders religieux à Ouagadougou, des "valets" de l'armée ont tenté de le renverser pour s'emparer du pouvoir.



Il rassure de l'échec de la tentative de putsch et révèle que de l'argent a été distribué par des personnes mal intentionnées pour déstabiliser la transition.