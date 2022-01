Burkina Faso : une soixantaine de terroristes neutralisés dans une opération conjointe avec Barkhane

L'opération dénommée "Laabingol", menée à proximité de la frontière avec le Mali, visait à reconnaître des zones connues pour abriter des refuges pour les groupes armés terroristes.



Une patrouille est intervenue le 16 janvier pour neutraliser un groupe de terroristes dans la région de Gorom-Gorom. Les 17 et 18 janvier, des frappes aériennes de la force Barkhane, guidées par des unités burkinabè ont permis de détruire plusieurs véhicules et de neutraliser une colonne de terroristes à proximité de la frontière entre le Burkina-Faso et le Mali.



Le 23 janvier, l'engagement combiné de chasseurs Mirage 2000 et de drones a conduit à la neutralisation d'un autre groupe de terroristes à la destruction d'une dizain de motos à l'Est de Djibo.



"Le bilan de cette opération conjointe traduit le très bon niveau de coopération avec les forces armées du Burkina Faso, en appui desquelles la force Barkhane s'est engagée pour protéger les populations et lutter contre le terrorisme", indique l'état-major français des armées.