Au terme de la réélection comme président de la Fédération de Russie, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a félicité Vladimir Poutine. A cette occasion, il a également exprimé le souhait de l’approfondissement des relations de son pays avec la Russie.



« Félicitations au président Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Russie. En mon nom personnel et au nom du peuple burkinabé, je lui souhaite plein succès. Puisse ce nouveau mandat contribuer à renforcer les relations déjà excellentes entre nos pays pour le bonheur des courageux peuples du Burkina Faso et de Russie », a-t-il écrit sur le réseau social X.



Le Burkina Faso entretient des relations de coopération avec la Russie depuis plusieurs décennies, mais ces relations, se sont beaucoup plus améliorées et approfondies depuis l’avènement au pouvoir des militaires, à la suite d’un double coup d’Etat dirigé dernièrement pas le capitaine Ibrahim Traoré.



Depuis lors, la Russie aide militairement le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et a également offert des tonnes des céréales au pays ouest africain en guise de don.



La Russie a tenu son élection présidentielle du 15 au 17 mars, première élection de trois jours dans le pays et la première à offrir aux électeurs la possibilité de voter à distance, disponible dans 29 régions du pays, soit environ un tiers.



Selon la Commission électorale centrale russe, après que 100 % de tous les protocoles de décompte des votes aient été traités, le président sortant, Vladimir Poutine a recueilli 87,28 % des voix, avec un taux de participation record pour la Russie moderne de 77,44 % de tous les électeurs éligibles ayant voté.