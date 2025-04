Burkina : montée des couleurs à Koulouba, sérénité et vigilance face aux velléités de déstabilisation

Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé le mardi 1er avril, la cérémonie de montée des couleurs au palais de Koulouba. Au cours de ce cérémonial, le capitaine Ibrahim Traoré a livré un message à ses compatriotes.



Dans son adresse, le chef de l’État a tenu d’abord à rendre hommage aux forces combattantes « pour l’exceptionnel travail qui est fait ».



Il note à cet effet, des progrès significatifs sur le terrain notamment la reconquête de zones sous occupation terroriste, la libération de plusieurs localités et la phase de consolidation d’autres parties du territoire. Aussi, le président du Faso appelle-t-il les différentes forces combattantes dans ces zones où règne une relative accalmie à la vigilance, aux guets permanents pour ne pas se faire surprendre.



Aux travailleurs, le président du Faso lance une invitation à redoubler d’efforts, à se sacrifier, à toujours donner le meilleur d’eux-mêmes pour le bonheur du peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. A l’endroit de la masse populaire, le chef de l’État insiste sur la nécessité de rester vigilante et engagée face aux velléités de déstabilisation de notre pays, ourdies par des officines à la solde de l’impérialisme.



« Aujourd’hui plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la Nation sont très actifs (…), du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours : leur objectif est de faire vivre au Burkina Faso les évènements d’octobre 1987, oubliant que les époques ont changé. Nous sommes sur le pied de guerre et nous les attendons de pied ferme », soutient le capitaine Ibrahim Traoré.



Face au projet funeste de ces apatrides, le président du Faso invite les Burkinabè à « rester sereins sur l'objectif et ne pas se laisser détourner ».