Burkina : renforcement des mesures de contrôle dans la lutte contre le terrorisme

Dans une note officielle, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur a tenu à présenter ses compliments aux missions diplomatiques et postes consulaires, aux organisations internationales et interafricaines accréditées auprès du Burkina Faso.



Et « dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour la reconquête de l'entièreté de son territoire, le Burkina Faso se réserve désormais le droit de scanner, voire d'ouvrir tout colis arrivant de l'extérieur quelle que soit la porte d'entrée du pays », peut-on lire.



Les autorités burkinabè expliquent que « cette démarche de ratissage, dans le contexte particulier que traverse le pays, permettra d'apporter une réponse adéquate à la lutte contre le terrorisme et de déjouer la perfidie en cours ».



Enfin, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur remercie les missions diplomatiques et consulaires, les organisations internationales et interafricaines accréditées auprès du Burkina Faso pour « leur aimable coopération ».