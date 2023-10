Burundi : Le Président de la transition du Gabon à Bujumbura pour solliciter son soutien durant la transition

« Aujourd'hui (vendredi 20 octobre, Ndlr) j'ai chaleureusement été accueilli par le Président Évariste Ndayishimiye au Palais Ntare Rushatsi » à Bujumbura, a annoncé sur Twitter, le Président gabonais.



« Notre tête-à-tête a été l'occasion de revisiter la solide collaboration entre nos deux nations, notamment dans les secteurs du commerce, du transport aérien et de l'échange de main d'œuvre », a souligné le Général Nguema.



« Nous envisageons également explorer de nouvelles opportunités dans l'agriculture, l'énergie, les mines et le transport », a-t-il ajouté.



D’après le Palais Ntare Rushatsi « leurs échanges ont porté sur l'appréciation mutuelle des relations bilatérales fraternelles et historiques entre le #Burundi et le Gabon, et un engagement à les renforcer davantage. Les deux Chefs d'Etat ont également évoqué la situation politique qui prévaut au Gabon ».



« Reconnaissant le Leadership éclairé du Président Évariste Ndayishimiye et en tant que membre de la CEEAC et du CPS au sein de l'UA, S.E Oligui Nguema a sollicité le soutien et l'accompagnement du Burundi durant la transition du Gabon jusqu'aux élections libres et transparentes », a conclu Bujumbura.