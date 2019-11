CAN 2021 : Les SAO du Tchad en Namibie pour leur prochain match

La sélection des SAO du Tchad a quitté jeudi l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena à destination de la Namibie.



Les SAO disputeront leur premier match de poule le 13 novembre prochain pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021.



Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye et le président de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), Moctar Mahamaoud étaient présents à l'aéroport pour le départ des joueurs.



Le président de la FTFA, Moctar Mahamaoud, s'est félicité du soutien du Gouvernement apporté à l'équipe nationale ces derniers temps. "Je pense qu'on est parti pour une phase difficile parce que ce sont des équipes très difficiles à jouer. Nous pensons que nos poulains vont faire mieux que par le passé parce qu'ils se sont mieux préparés", a-t-il affirmé.



"Le peuple tchadien tout entier attend d'eux cette victoire. Nous leurs demandons de doubler d'efforts, de faire des sacrifices pour pouvoir nous amener cette victoire. De toute façon, il n'y a pas de petites équipes. Il faut prendre vraiment de la peine et se donner à fond pour qu'on arrive à se donner une victoire", a déclaré le ministre Mahamat Nassour Abdoulaye.



Le sélectionneur des SAO, Emmanuel Tregoat a indiqué avoir procédé à quelques renforcements, notamment en changeant un gardien et en remettant un autre joueur. "Je suis quelqu'un de fidèle dans le travail donc je travaille avec les mêmes joueurs, je reste dans la continuité", a-t-il assuré.