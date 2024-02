CAN 2023 : Le comité exécutif de la Fécafoot rejette la démission de Samuel Eto’o Fils

La CAN est une compétition majeure qui rassemble les meilleures équipes nationales d'Afrique. Pour le Cameroun, cette édition était particulièrement importante. Malheureusement, l'équipe camerounaise n'a pas réussi à atteindre les attentes placées en elle.



Samuel Eto'o, légende vivante du football camerounais et ancien capitaine de l'équipe nationale, avait été élu président de la Fédération Camerounaise de Football en 2019 avec pour mission principale de redresser le football dans le pays. Sa montée à la tête de la Fécafoot avait été accueillie avec enthousiasme par les supporters qui espéraient voir un nouvel élan donner à leur équipe nationale.



Cependant, l'élimination précoce lors de cette CAN a profondément affecté Samuel Eto'o. Considéré comme l'un des plus grands joueurs camerounais de tous les temps, il se sentait responsable et démoralisé par ce résultat décevant. C'est dans cet état d'esprit qu'il a présenté sa démission au comité exécutif.



Le comité exécutif s'est alors réuni pour discuter sérieusement cette proposition inattendue. Les membres ont compris que Samuel Eto'o était profondément touché par cet échec sportif et qu'il souhaitait prendre ses responsabilités en tant que président.



Après un long débat interne, le comité exécutif a finalement rejeté sa demande tout en lui renouvelant leur confiance pour continuer à diriger la fédération dans les mois à venir. Ils ont pris en compte son engagement sans faille pour le développement du football camerounais ainsi que son rôle crucial dans la mobilisation des ressources nécessaires pour soutenir l'équipe nationale.