CEEAC : le Tchad représenté par une forte délégation à la 22ème réunion du Conseil des ministres

Une forte délégation tchadienne, composée de plusieurs ministres et d'experts, a pris part à la 22ème réunion du Conseil des ministres qui s'est ouverte le jeudi 23 février à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.



Cette réunion est organisée en prélude à la Conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, prévue pour le 25 février dans la capitale congolaise.



Les membres du Conseil examineront plusieurs rapports de travaux, qu'ils soumettront ensuite à la Conférence.



Les ministres tchadiens présents sont le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif, le ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, Daoud Yaya Brahim, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Gal Idriss Dokony Adker, et la secrétaire d'État à la Justice et aux Droits Humains, Mme Bourkou Louise Ngaradoumri.