CEMAC : la nouvelle gamme de pièces de la BEAC promet une sécurité et une durabilité accrues

Le 2 avril 2025, lors d'une cérémonie significative à Bangui, en République Centrafricaine, la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) a officiellement lancé sa nouvelle gamme de pièces de monnaie, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation des systèmes monétaires de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).



Cette initiative répond à des défis pressants, notamment la pénurie de pièces qui a affecté la région, exacerbée par des activités illégales telles que le trafic de monnaie.



Le gouverneur de la BEAC, Sana Bangui, a souligné que cette nouvelle série de pièces, nommée "Type 2026", vient pallier les insuffisances des moyens de paiement et soutenir la croissance démographique explosive de la région, qui a vu sa population doubler au cours des 19 dernières années.



Ce boom démographique a augmenté les exigences de transactions commerciales, nécessitant une disponibilité accrue de monnaie. La série comprend des pièces allant de 100 F CFA à 500 F CFA, avec l'introduction notable d'une pièce de 200 F CFA, pour combler un manque de valeurs intermédiaires facilitant les transactions quotidiennes. Les nouvelles pièces sont conçues avec des alliages de moindre valeur pour décourager le trafic et améliorer la sécurité.



Elles promettent également une durabilité accrue, garantissant ainsi une meilleure circulation monétaire et une facilitation des échanges.



Sécurité et durabilité renforcées

En réponse aux défis sécuritaires posés par les trafiquants qui exportaient illégalement les pièces pour leur valeur en alliage, les nouvelles pièces utilisent des matériaux moins précieux, mais plus durables.



Cette approche vise non seulement à sécuriser la monnaie contre le trafic, mais aussi à assurer sa longévité dans l'économie quotidienne. La BEAC envisage que ces nouvelles pièces coexisteront avec les anciennes sans préjudice, soutenant ainsi une transition en douceur vers la modernisation.



Parallèlement, la banque continue de promouvoir l'inclusion financière et le paiement électronique, en accompagnant notamment l'expansion des opérateurs de mobile money, et la mise en place de systèmes de paiement structurés à travers la CEMAC.