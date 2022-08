CHAN 2023 : l'arbitre tchadien Mahamat Al-Hadj Alaou présélectionné

"Après sa brillante phase finale de la CAN U20 en Mauritanie en 2020, Mahamat Al-hadj Alaou a accédé à l'élite A CAF. Il rejoint à cet effet Issa Yaya (arbitre assistant) en tant que 2e tchadien dans cette catégorie en activité, et ce, après avoir arbitré plusieurs autres matches CAF et FIFA de différentes catégories", précise la FTFA.



"Cette présélection augure des belles perspectives pour le concerné et aussi l'arbitrage tchadien, puisqu'elle ouvre la voie aux autres internationaux", souhaite la Fédération.