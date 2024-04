COBAC : le Congolais Marcel Ondélé nommé SG au terme d’un consensus

Après deux mois d’attente, le Congolais Marcel Ondélé a été finalement nommé, le 9 avril 2024, au poste de secrétaire général de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), le gendarme du secteur bancaire dans la zone Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad et RCA).



C’était au sortir d’une session extraordinaire de la Conférence des chefs d’État de la Cemac, organisée par visioconférence. Il sera secondé par la Gabonaise Patricia Danielle Manon.



Ces deux personnalités avaient déjà été proposées aux mêmes postes par leurs pays respectifs, au cours de la Conférence des chefs d’État de la Cemac organisée le 9 février 2024. Mais, leurs nominations avaient été renvoyées à plus tard, en raison de l’opposition du président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Deby.



Ce dernier revendiquait alors le poste de secrétaire général de la Cobac pour son pays, se basant sur le principe d’équité dans la répartition des postes à la tête des institutions communautaires. En effet, à en croire le chef de l’État tchadien, son pays est lésé depuis le départ de son compatriote Abbas Mahamat Tolli du poste de gouverneur de la Beac.



Une posture contestée par Denis Sassou Nguesso et Brice Clotaire Oligui Nguema, respectivement chef d’État du Congo et du Gabon, qui ont quant à eux excipé le principe de rotation par pays et selon l’ordre alphabétique, à la tête des institutions de la Cemac.



Finalement, le consensus a prévalu. Le Tchad a retiré sa candidature, puis le Congo et le Gabon ont respectivement vu leurs choix être validés, pour les postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de la Cobac. Le nouveau SG de la Cobac est un ancien des institutions communautaires.



Il a fait ses armes à la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf). Au sein de cette institution, il a gravi les échelons avant d’être propulsé au poste de secrétaire général. Puis, surviendra sa désignation à la vice-présidence de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC).