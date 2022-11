INTERNATIONAL COP27/Changement climatique : l'utilisation efficace des données est essentielle

Alwihda Info | Par Florence Akano, Humanitaire et journaliste indépendante - 21 Novembre 2022



Au cours des 21 derniers mois, plus de 52 millions d’Africains ont été directement touchés par la sécheresse et les inondations, et le continent se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, tant sur terre que sur mer.

MapAction demande aux dirigeants internationaux et aux parties prenantes réunis à la COP 27 à Sharm El-Sheikh (Egypte) de soutenir les solutions fondées sur les données pour améliorer la vie des personnes touchées par le changement climatique.



Rien qu'au cours de l'année dernière, l’on a assisté à des incendies dévastateurs dans la forêt amazonienne, à des températures record en Europe, à de terribles sécheresses au Kenya, et à des crues soudaines sans précédent en Chine. Des ouragans ont fait des dégâts dans les Caraïbes, tandis que de graves inondations ont frappé le Pakistan. Les calamités liées au climat accentuent souvent les pénuries d'eau et de nourriture.



La coordination des acteurs de l'aide d'urgence et les réactions des gouvernements, face à l'urgence climatique, peuvent avoir une influence sur le rétablissement des communautés touchées. C'est pourquoi des données précises sont essentielles à la préparation et à l'atténuation, en particulier dans les zones aux ressources limitées. Alors que les communautés les plus pauvres du monde sont ravagées et déplacées par le changement climatique, l'utilisation intelligente des données n'empêchera pas ces tragédies. Elle peut seulement en atténuer les conséquences, en aidant les communautés et les parties prenantes touchées à planifier et à coordonner les initiatives de secours. L'utilisation efficace des données dans la prise de décision, aux moments critiques, peut minimiser considérablement le coût humain des catastrophes climatiques.



« Les données, qui sont généralement présentées sous forme de cartes, peuvent aider à déterminer qui sont les personnes les plus vulnérables, où elles se trouvent et à mettre en évidence les besoins », explique Nick Moody, président des administrateurs de MapAction. « Cette CdP reconnaît que, si ces connaissances sont vitales pendant une crise, elles peuvent avoir un impact encore plus important si elles sont utilisées en amont. MapAction peut jouer un rôle important en aidant les autres à renforcer la résilience grâce aux données. »



Anticiper les évènements catastrophiques afin d'atténuer leur impact

Bien que le principal domaine de spécialisation de MapAction soit la réponse aux catastrophes, il est question s'oriente progressivement vers l'alerte précoce et la préparation. On peut s'attendre à ce que la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes soit, sinon précisément, du moins généralement, le résultat du changement climatique anthropique, dont il a été démontré qu'il influençait à la fois leur probabilité et leur gravité à l'échelle mondiale.



Le fait de pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs, et d'entamer rapidement le processus d'action préventive, peut sauver des vies. Si les données sont crédibles, l'analyse prédictive peut nous aider à identifier les facteurs à l'origine de ces comportements, en analysant les données historiques et actuelles, et en créant des modèles.



« Il est plus important que jamais de pouvoir répondre efficacement à de tels événements, mais aussi de pouvoir les anticiper, afin d'atténuer plus efficacement leur impact », déclare Daniele Castellana, lead Data Scientist chez MapAction. « Grâce à nos collaborations avec le Centre for Humanitarian Data et le Start Network, MapAction a travaillé sur cette composante florissante de l'aide humanitaire. »



La CdP africaine

« Cette CdP a été décrite comme la CdP africaine ; elle porte sur l'adaptation et la résilience, et à juste titre », déclare Nick Moody, président des administrateurs de MapAction, qui se trouve en Égypte pour la CdP27. « Au cours des 21 derniers mois, plus de 52 millions de citoyens africains ont été directement touchés par la sécheresse et les inondations, et le continent se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, tant sur terre que sur mer. Si nous ne devons pas oublier que chaque individu a une histoire, les effets broyeurs du changement climatique et des événements extrêmes sur la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les déplacements à ces échelles doivent également être compris grâce aux données. »



L'une des méthodes les plus efficaces pour faire face aux effets en expansion du changement climatique est l'intervention précoce. C'est pourquoi MapAction a rejoint le réseau START, un groupe qui met l'accent sur l'innovation, le financement rapide et l'action rapide dans l'action humanitaire. 55 organisations non gouvernementales internationales et 7 000 partenaires dans le monde font partie du réseau START. En 2022, MapAction a également créé son propre centre d'innovation pour s'attaquer à certains des problèmes humanitaires les plus urgents en utilisant les technologies géo spatiales et de données émergentes.



L'engagement de MapAction pour atténuer les effets du changement climatique

MapAction s'est engagée à rechercher activement des moyens d'atténuer les effets du changement climatique. Ainsi, la Charte climat et environnement pour les organisations humanitaires a été ratifiée en octobre 2021. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), ont élaboré cette charte, qui a été supervisée par un comité consultatif de 19 personnes comprenant des représentants d'ONG locales, nationales et internationales, d'organisations des Nations Unies et de sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que des universitaires, des chercheurs et des experts dans les domaines de l'aide humanitaire, du développement international, de la climatologie et de la protection de l'environnement.



En approuvant cette Charte, l’on s’engage à contribuer à la solution et à aider à l'adaptation de la société à un climat et un environnement changeants. En outre, elle aidera les humains à devenir plus déterminés et à réussir dans leurs propres tentatives de vivre de manière durable. Plus important encore, il reconnaît que nous devons travailler ensemble pour résoudre ce problème, car aucune organisation ne peut le faire seule.



L’on utilise des données géo spatiales, la visualisation de données et la science des données pour commencer à établir les bases de la résilience climatique, avec un éventail de plus en plus large de partenaires qui cherchent à participer encore plus localement. L'objectif est d'améliorer les mesures et tactiques préventives de la réponse humanitaire.



Nous pouvons réduire ce que nous cartographions maintenant en le faisant à l'avenir. La science de la collecte, de l'analyse, de la mise en forme, du partage et du déploiement des données doit donc être au centre de toutes les conversations actuelles et futures sur la gestion du changement climatique.







