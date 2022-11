AFRIQUE COP27 : Sassou N'Guesso recommande vivement la mise en œuvre de l'accord de Paris

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 8 Novembre 2022



Au total, près de 110 chefs d'Etat et de gouvernement vont s'exprimer devant les délégués réunis à Charm el-Cheikh pour la 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU. Parmi lesquels, Denis Sassou N’Guesso qui a pris la parole, le 7 octobre 2022, pour recommander à la communauté internationale de passer aux actes concrets en mettant en œuvre l'engagement pris lors de la COP de Paris en 2015.

La COP, ou Conférence des parties, est un sommet annuel réunissant les 196 pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Chaque année, représentants des Etats, des peuples autochtones membres de la société civile et du secteur privé se réunissent à la COP pour se fixer des objectifs mondiaux de lutte contre les changements climatiques et suivre les engagements climatiques de chaque pays



Les questions d’adaptation au changement climatique sont au centre de la COP 27, tant le continent africain est concerné par les impacts du changement climatique. L’année dernière à la COP 26, les pays développés se sont engagés à doubler le financement pour les projets d’adaptation pour qu’il atteigne 40 milliards de dollars par an d’ici 2025. Cela reste pourtant très éloigné des besoins, les coûts d’adaptation dans les pays en développement étant estimés entre 155 et 330 milliards de dollars d’ici à 2030 et 310 et 555 milliards de dollars d’ici à 2050. Cette promesse doit désormais se concrétiser.



Dans un contexte international particulièrement tendu, et alors que le président de l’Union Africaine Macky Sall exhortait encore récemment aux Nations Unies les pays riches à financer davantage l’adaptation des pays vulnérables, il est impératif que les pays les plus riches et polluants assument leurs responsabilités de fournir les montants de financement climat promis, seule condition pour maintenir la confiance de leurs alliés et préserver l’action climatique internationale.



Dans son intervention, à la tribune de la COP 27, le président Denis Sassou N’Guesso, a réaffirmé la volonté de son pays de participer à l’effort mondial de lutte contre les changements climatiques avant d’appeler son soutien total au président de la COP l’égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. Pour le président congolais, la COP 27 doit être une rencontre cruciale de passer aux actes concrets en mettant en œuvre l’engagement pris lors de la COP de Paris en 2015.



Il a, ensuite rappelé les efforts consentis par son pays pour faire face au dérèglement climatique. Un accent particulier a été mis sur la journée nationale de l’arbre, dont la 36ème édition a été célébrée le 6 novembre dernier au Congo sous le thème :" La planète a besoin de nous. Pour la sauver, plantons les arbres ! "



Au cours de son intervention , Denis Sassou N’Guesso a également plaidé pour la proclamation d’une décennie mondiale de l’afforestation pour préserver les forêts mondiales.



A noter que, ce sommet se déroule avec deux grands absents .Le président chinois XI Jinping et le président américains, Joe Biden retenu par les élections de mi-mandat. La Chine et les USA étant les deux principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre.





