CSocD63 : les dirigeants du monde à l'ONU pour renforcer la solidarité et l'inclusion sociale

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 10 Février 2025



Les Nations Unies s’apprêtent à organiser une réunion cruciale visant à renforcer les fondations du développement social. En effet, la 63ème session de la Commission du développement social (CSocD63) aura lieu du 10 au 14 février 2025, au siège des Nations Unies à New York.

La session de cette année, placée sous le thème prioritaire: « Renforcer la solidarité, l’inclusion sociale et la cohésion sociale », vise à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable et à réaffirmer les engagements de la Déclaration de Copenhague de 1995 sur le développement social.



La Déclaration de Copenhague, adoptée lors du Sommet mondial pour le développement social en 1995, a marqué un moment historique dans les efforts du monde visant à éradiquer la pauvreté, à promouvoir le plein emploi et à favoriser l'inclusion sociale.



Trente ans plus tard, le monde est confronté à des défis nouveaux et complexes qui exigent des solutions innovantes et un engagement renouvelé. Le CSocD63 servira de plate-forme essentielle aux États membres, à la société civile et aux organisations internationales pour résoudre ces problèmes, et tracer la voie à suivre.



Un focus sur la solidarité et l’inclusion

La session de 2025 intervient à un moment où la solidarité mondiale est plus cruciale que jamais. L’évolution du paysage politique mondial, les séquelles économiques de la pandémie du COVID-19, les conflits en cours et la crise climatique, ont exacerbé les inégalités sociales, laissant des millions de personnes derrière elles. Le thème prioritaire du CSocD63 reflète le besoin urgent de rétablir la confiance, favoriser l’inclusion et garantir que personne ne soit laissé de côté dans la poursuite du développement durable.



« La solidarité, l'inclusion sociale et la cohésion sociale ne sont pas que des idéaux ; ce sont des conditions préalables à un avenir durable », a déclaré S.E. Krzysztof Maria Szczerski, président de la Commission pour le développement social et représentant permanent de la Pologne auprès de l'ONU. « Cette session offrira une occasion unique de traduire ces principes en politiques concrètes. »



La session comprendra des tables rondes de haut niveau, des forums ministériels et des dialogues interactifs, réunissant des décideurs politiques, des experts et des défenseurs du monde entier. Les sujets clés comprennent les systèmes de protection sociale fondés sur les droits universels, les stratégies visant à renforcer la résilience sociale et le rôle des coopératives dans la promotion de la cohésion sociale.



Problèmes émergents : la résilience sociale dans un monde en évolution

L’une des caractéristiques marquantes du CSocD63 est l’accent mis sur les questions émergentes, notamment la résilience sociale, face à des crises de plus en plus fréquentes et complexes. Des catastrophes naturelles aux chocs économiques, les communautés du monde entier sont mises à rude épreuve comme jamais auparavant.



La séance explorera les politiques et les pratiques qui peuvent aider les sociétés à s'adapter, à se rétablir et à prospérer face à l'adversité. Une table ronde de haut niveau, prévue le 12 février, examinera l'intersection de la résilience sociale et des systèmes de protection sociale universelle. La discussion mettra également en évidence l'importance des politiques inclusives qui répondent aux besoins des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les communautés autochtones.



Une approche multipartite : le rôle des ONG et de la société civile

La Commission du développement social reconnaît depuis longtemps le rôle vital des organisations non gouvernementales (ONG), et de la société civile dans la promotion du développement social. La session de cette année comportera un solide programme d’événements parallèles organisés par des ONG, offrant diverses perspectives et idées locales. De la lutte contre l'itinérance à la promotion de l'engagement des jeunes, ces événements couvriront un large éventail de sujets.



Par exemple, un événement parallèle le 10 février, organisé par la Mission permanente du Portugal, se concentrera sur la réalisation du droit à la sécurité sociale, tandis qu'un autre événement, le 13 février, explorera le rôle des coopératives dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). « Les ONG font entendre la voix des personnes marginalisées et vulnérables », a déclaré Mme Liana Almony, présidente du Comité des ONG pour le développement social. « Leur participation est essentielle pour garantir que les politiques que nous élaborons soient inclusives et équitables. »



Préparation du deuxième Sommet mondial pour le développement social

Le CSocD63 servira également de tremplin essentiel vers le deuxième Sommet mondial pour le développement social, prévu pour novembre 2025 à Doha. Le sommet, souvent appelé « Sommet social mondial », vise à revigorer l’engagement mondial envers les principes de la Déclaration de Copenhague et à relever les défis contemporains.



Le 10 février, une table ronde de haut niveau se concentrera sur le suivi du Sommet mondial pour le développement social, préparant ainsi le terrain pour le prochain sommet.



Un appel mondial à l’action

Alors que le monde approche de l’échéance de 2030 pour atteindre les ODD, les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Le CSocD63 représente un moment critique pour que la communauté internationale se réunisse, partage les meilleures pratiques et forge de nouveaux partenariats.



La session se terminera le 14 février par un Forum de la société civile, offrant une plate-forme aux ONG et aux organisations de base pour partager leurs expériences et leurs recommandations. Le forum soulignera l’importance de la collaboration et de l’action collective pour faire progresser le développement social.



Regarder vers l'avenir

La 63ème session de la Commission du développement social est plus qu'une simple réunion ; c'est un appel à l'action. Dans un monde marqué par l’incertitude et la division, le besoin de solidarité, d’inclusion et de cohésion n’a jamais été aussi grand. Lorsque les délégués se réunissent à New York, ils portent avec eux les espoirs et les aspirations de millions de personnes à travers le monde.



Les résultats du CSocD63 façonneront non seulement l’ordre du jour du deuxième Sommet mondial pour le développement social, mais influenceront également la trajectoire des efforts mondiaux pour atteindre les ODD.









