Cameroun : 26 suspects interpellés dans le cadre du dispositif sécuritaire des fêtes de fin d’année dans la région du Nord

Parmi ces 26 suspects, six ont été arrêtés pour des actes d'agression, dix autres ont été appréhendés pour vol et cambriolage, tandis que cinq individus étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants. Le Commissaire Divisionnaire Jean Apôtre Le Nye a assuré à la presse que tous ces suspects seront traduits en justice. Il a également précisé que deux autres individus sont encore en fuite, mais qu'ils ne tarderont pas à être capturés par les forces de l'ordre.



Cette opération a pu être couronnée de succès grâce au soutien des autorités administratives locales telles que le Gouverneur du Nord, Jean Abaté Edi'i, et le Préfet de la Bénoué, Oumarou Wabi Haman. Le Commissaire Divisionnaire Jean Apôtre Le Nye tient à exprimer sa gratitude envers la population qui a joué un rôle crucial en collaborant avec la police pour maintenir la paix et la tranquillité pendant cette période festive. Il rappelle aux citoyens qu'ils peuvent continuer à avoir confiance en leur force de police dont le rôle est avant tout de protéger leurs biens et leur sécurité.



En conclusion, cette opération de sécurité a permis de mettre un terme à de nombreuses activités criminelles et d'appréhender les individus responsables. La coopération entre les autorités administratives, la police et la population locale a été essentielle pour garantir le bon déroulement des fêtes de fin d'année dans la région du Nord du Cameroun. Cela témoigne de l'importance d'une collaboration étroite entre tous les acteurs pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens.