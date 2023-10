La forte pluie qui est tombée sur la capitale camerounaise dimanche le 8 octobre 2023, a causé plusieurs dégâts matériels et humains. Selon les autorités locales, au moins 13 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres sont toujours portées disparues suite à un éboulement de terrain au quartier Mbankolo à Yaoundé, au lieu-dit « Source ». Ce bilan est provisoire car des recherches se poursuivent ont précisé les autorités.

Plus de détails plus tard.