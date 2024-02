Cameroun : Au moins trois personne tuées à Afadé dans le Lac Tchad par des éléments

Les éléphants ont créé un chaos total en dévastant les plantations de la région. Leur passage a causé des destructions considérables, mais ce sont les vies qu'ils ont prises qui sont le plus regrettables. Parmi les victimes se trouvent une femme et son enfant qui renteraient des champs avec leur âne, ainsi qu'un passant innocent. La nouvelle a été rapportée par la plateforme Humanity Purpose, soulignant la tristesse et l'horreur de cet incident.



La coexistence entre les êtres humains et la faune sauvage peut souvent être un défi délicat. Dans ce cas précis, il semble que ces éléphants soient sortis de leur habitat naturel pour chercher de la nourriture dans les plantations locales. Cette situation met en évidence l'importance d'une gestion adéquate du territoire pour protéger tant les animaux que les êtres humains.



Il faut noter qu’Afadé est un canton du Cameroun situé dans la commune de Makary, le département du Logone-et-Chari dans la Région de l'Extrême-Nord, à proximité de la frontière avec le Nigeria et le Tchad.