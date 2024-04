Cameroun : Des experts passionnés par le journalisme en zone de crise et en période sensible en conclave à Yaoundé ce 22 avril

Le projet « Talk Paix » vise à renforcer la stabilité, à réduire les tensions et à prévenir les conflits au Cameroun. Il s’agit d’aider dix médias camerounais de grande audience à fournir une information fiable, dépolarisée et nuancée dans un contexte de crise multi-dimensionnelle.



La situation dans l’Extrême-nord, marquée par la présence de Boko-Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest, ainsi que le conflit dans les zones anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest, rendent le travail des journalistes encore plus difficile. Les journalistes sont exposés à des risques élevés dans ces régions.

Le séminaire explorera le rôle des médias dans la prévention des conflits et il mettra l’accent sur la sécurité des journalistes et de leurs sources. La lutte contre les violences faites aux femmes sera également discutée.

Les journalistes présents auront l’occasion d’échanger sur les défis auxquels ils sont confrontés sur le terrain. Les discussions porteront sur des sujets tels que la recherche de la vérité, la distinction entre faits et commentaires, et le traitement impartial, équilibré et nuancé de l’information.



Ce séminaire contribuera sans aucun doute à renforcer la capacité des journalistes à couvrir des sujets sensibles et à jouer un rôle constructif dans la société camerounaise.