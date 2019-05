Cameroun/Fête nationale : l’armée congolaise défile à Yaoundé

L’une des attractions de la parade militaire cette année à Yaoundé, à l’occasion de la fête nationale du 20 mai, aura été la participation du contingent congolais constitué de 160 soldats. Ces militaires comptaient parmi les invités spéciaux du président camerounais Paul Biya. Avec son pas lent, ces para-commandos ont reçu des salves d’applaudissements de la part des personnalités qui étaient debout dans les tribunes pour saluer la parade militaire. Il faut dire que cette marche lente et martiale, une tradition de l’armée congolaise, s’exécute pour une minute avec 90 pas, sur une distance de 17 mètres.

À son arrivée dans la capitale politique du Cameroun le 15 mai dernier, le groupe dirigé par le colonel Guy Blaise Kakinda Helebaut a été accueilli par les autorités locales, en présence de l’ambassadeur du Congo Brazzaville au Cameroun Valentin Ollessongo. Puis le groupement para-commando s'est mis au travail pour s'adapter à l'environnement et aux exigences de la célébration de la fête. Au final, le contingent congolais a magistralement marché en 12 lignes de 12, avec quatre chefs de section et un commandant d'unité.

Alors qu’au Congo, ces militaires marchent avec les parachutes, à Yaoundé au boulevard du 20 mai, ils ont participé à la parade militaire avec des sacs Opex au dos, à la place des parachutes. Tout en remerciant le chef d’État Paul Biya pour l’honneur rendu au Congo Brazzaville, par son invitation en tant qu’invité spécial de la 47ème fête nationale, le haut responsable militaire congolais, le colonel Guy Blaise Kakinda Helebaut a observé que la réception qu’ils recevaient avait galvanisé les troupes pour un spectacle spectaculaire le 20 mai 2019. Ce qui a été fait, à la satisfaction du public et des nombreux téléspectateurs de la télévision nationale, la CRTV qui retransmettait l’événement en direct.

Il faut rappeler que le Cameroun et le Congo sont deux pays frères qui partagent les mêmes cultures et traditions. «Nous n’avons donc pas été surpris de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé. Nous nous sentons vraiment chez nous…», a déclaré le colonel Kakinda Helebaut. En soirée, les hauts responsables militaires qui étaient dans la loge présidentielle au cours du défilé, ont participé à la réception offerte au Palais de l’Unité par le président de la République et Mme Chantal Biya.