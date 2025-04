Cameroun : La Croix-Rouge lance un protocole d'actions précoces contre le choléra

Le choléra représente une menace sanitaire persistante et majeure au Cameroun, en particulier dans les zones où l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement demeure limité. Face à cette réalité, une approche proactive, anticipatoire et coordonnée de la part des différents acteurs est jugée urgente pour atténuer efficacement cette menace.





Le Protocole d’Action Précoce mis en place par la Croix-Rouge Camerounaise s'appuie sur un mécanisme de financement basé sur les prévisions (Forecast-based Financing-FbF). Ce projet a bénéficié de la facilitation de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du soutien de la Croix-Rouge française, soulignant une collaboration internationale dans la lutte contre cette maladie.