Tchad : à Abéché, les commerçantes du Ouaddaï se mettent en synergie pour une bonne organisation

A l’initiative de la présidente des femmes de la Chambre de commerce d'industrie, d’agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) du Ouaddaï, Mme Amné Youssouf, il s'est tenu le 17 juin 2025, une rencontre dans les locaux de la CCIAMA du Ouaddaï, sis au quartier Momier, dans le 3ème arrondissement d'Abéché.



Cette rencontre avait pour objectif de mettre sur pied un comité de sensibilisation de toutes les femmes qui exercent dans différents commerces dans la province du Ouaddaï. Il s’agit notamment des vendeuses de légumes, celles de poisson, de viande, d'oignon, de mil, ainsi les femmes de différentes organisations féminines, les groupements féminins qui exercent dans le domaine du commerce, etc.



Le débat était dirigé par la présidente des femmes de la CCIAMA, Amné Youssouf et Fatimé Brahim Abbas. Ces dernières ont invité chaque commerçante de chercher à s’enregistrer sur le registre de commerce, afin d'être en règle pour mieux unir leurs forces, et de travailler dans la logique de la CCIAMA.



Il faut noter que dans les jours à venir, la présidente des femmes commerçantes, Amné Youssouf et d'autres femmes, vont sillonner tous les marchés pour sensibiliser les commerçantes dans le cadre de cette assise.