Tchad : accident de circulation routière, les gros porteurs encore et toujours

Les accidents de la circulation routière demeurent une préoccupation majeure, au regard de la gravité et au nombre considérable au quotidien, avec toutes les conséquences sur le plan humain et économique qui en découlent.



Il ne se passe pas un seul jour, sans victime d'un accident de la circulation. Cependant, la circulation des gros porteurs dans la ville de Ndjamena, est devenue un sujet préoccupant, notamment en raison des accidents tragiques qui se succèdent, et des défis liés à la régulation de ces véhicules. Entre incidents tragiques et décisions gouvernementales, la situation demeure inquiétante.



A moins de 72 jours, deux morts sur la circulation routière ont été causés par des véhicules poids lourd, pourtant autorisés à ne circuler qu’entre 22h et 6h du matin. Bien que l’attitude des conducteurs, l’état des véhicules et celui des infrastructures routières, soient les causes souvent évoquées, il est important de réglementer la régulation des gros porteurs pour sauver les vies humaines.



Les autorités doivent ainsi prendre en compte la sécurité routière et les impératifs économiques liés au transport de marchandises. Une campagne d'éducation aux règles de bonne conduite, à l'endroit des usagers, s'avère nécessaire.