Cameroun : La commune de Mora vient en aide aux victimes des incendies dans les camps de déplacés

Un soutien substantiel pour les familles sinistrées

Les victimes, ayant tout perdu dans les flammes, ont reçu une aide conséquente. Les dons comprennent 350 sacs de mil, 350 sacs de riz, 100 cartons d'huiles, 200 sacs de sel, 350 nattes de 4 places, 400 seaux, 800 gobelets, 50 cartons de savon, 800 pièces de pagne, 900 kits de dignité, 533 sachets d'herbicides, et 50 pulvérisateurs. La valeur totale de ces denrées, matériels et kits est estimée à plus de 41 millions de FCFA.







En plus de cette aide matérielle, la commune s'engage à refaire les documents officiels (actes de naissance et cartes nationales d'identité) détruits par les incendies. Ces appuis sont financés par le Feicom, suite à une demande initiée par le maire de la Commune de Mora, Chetima Hamidou, soucieux d'améliorer les conditions de vie de ces populations vulnérables dans le département du Mayo Sava.







L'intervention présidentielle pour un soutien accru

Dans son discours, le magistrat municipal a également annoncé une excellente nouvelle : sa demande auprès du Président de la République, Paul Biya, a reçu un traitement favorable. Compte tenu de la pertinence du dossier, le Chef de l'État a instruit le déblocage d'une enveloppe supplémentaire de 50 millions de FCFA pour soutenir les sinistrés.







Le préfet du Mayo Sava était présent à cette cérémonie, témoignant de l'engagement des autorités à différents niveaux pour venir en aide aux victimes de ces incendies.