Cameroun : La magie de Noël s'est manifestée de manière incontestable au sein du prestigieux Musée Maritime de Douala

Cette belle cérémonie a offert aux enfants une journée pleine d'activités variées : visite du musée, jeux, animation de clown, projection cinématographique et partage d'un repas festif. Elle a été supervisée par Monsieur Théodore Dippah Kayesse, Chef de la Cellule des Relations Publiques au CNCC (Conseil national des chargeurs du Cameroun) et représentant de Monsieur Auguste Mbappe Penda, le Directeur Général.



La joie était palpable sur les visages des enfants présents lors de cet événement. C'était l'expression d'une "mission accomplie" pour le Musée Maritime de Douala qui se veut un vecteur d'amour, paix et partage en cette période festive.



Pour continuer à répandre la joie auprès du plus grand nombre d'enfants possible, une deuxième cérémonie d'arbre de Noël est prévue pour le 30 décembre prochain. Cette initiative témoigne du désir sincère du musée à égayer les fêtes fin d'année pour les jeunes générations.



En somme, cette manifestation festive témoigne non seulement l'esprit généreux et accueillant du Musée Maritime mais aussi son engagement envers la communauté locale. La magie opère indéniablement au Musée Maritime de Douala en cette période enchantée qu'est Noël.