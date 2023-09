Cameroun : Le centre d'enrôlement des passeports inauguré à Douala

Le délégué général à la sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele a inauguré le 29 septembre 2023, le centre d'enrôlement des passeports du Littoral. Le patron de la police « a exprimé sa gratitude au consortium Incm Augentic pour la qualité des travaux et des aménagements qui entourent le centre d'enrôlement. Notamment les voies de desserte », a rapporté le quotidien bilingue gouvernemental, Cameroon Tribune.



« Ce joyau architectural est bâti sur une superficie de 544 m2. Il dispose de 13 postes configurés pour recevoir 650 usagers par jour. Soit: 350 usagers pour leur enrôlement physique et 300 autres pour le retrait de leur passeport », a indiqué la même source.



« Le délégué général a souligné avec emphase que le Cameroun dispose désormais d'un passeport biométrique hautement sécurisé et largement crédité par L'organisation internationale de l'aviation civile qui l'a inscrit dans son répertoire de clés publiques; faisant ainsi du Cameroun, le 11e pays africain et le premier en Afrique centrale à avoir accès à cette base de données de documents de voyage », a précisé Cameroon Tribune.