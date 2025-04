Cameroun - PROJET PAD - ARISE IIP : L'Indemnisation des populations impactées démarre

Un communiqué radio daté du 15 avril 2025, émis par le Préfet de la Sanaga-Maritime, Monsieur Cyrille Yvan ABONDO, informe les personnes concernées que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Joseph Dion NGUTE, a rendu publiques les listes des bénéficiaires des indemnités par le biais des Décrets N⁰2025/00890/PM et 2025/00891/PM du 24 mars 2025.





Le Préfet précise que ces listes peuvent être consultées à la sous-préfecture de Dibamba ou à la chefferie du village Missolè 1. Au total, 127 personnes sont concernées par cette première phase d'indemnisation, pour un montant global de 1,242 milliard de FCFA qui sera débloqué par le Port Autonome de Douala (PAD). Ces personnes avaient été recensées par la Commission de constat et d’évaluation des personnes et des biens impactés par le projet ZAIPD. Cette commission, présidée par le Préfet de la Sanaga-Maritime, avait mené plusieurs descentes sur le terrain, des auditions, des audiences publiques et des ateliers de restitution avant de transmettre son rapport à l'autorité compétente en septembre 2024, suivi d'un rapport complémentaire en mars dernier intégrant des réclamations et des justificatifs. Les versements des indemnités devraient débuter dès ce mois d'avril.





Pour rappel, le 30 septembre 2024, le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Monsieur Cyrus NGO’O, et le Président Directeur Général du Groupe Arise Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), Monsieur GAGAN GUPTA, avaient signé une convention de partenariat pour la conception, le financement, l'aménagement et la gestion de cette zone industrialo-portuaire à Missolè 1. Ce projet structurant majeur ambitionne de créer un écosystème industriel et logistique intégré comprenant une plateforme industrielle de 350 hectares, une zone logistique multimodale de 100 hectares et une zone résidentielle d'environ 50 hectares.





Le projet ciblera neuf secteurs prioritaires, notamment l’agro-industrie, la filière bois, le textile, les mines, l'énergie, la construction, le numérique, la chimie et la pharmacie. Les estimations prévoient la création de 15 000 emplois directs en 5 ans, avec un potentiel de 500 000 emplois supplémentaires liés à l'expansion des terres agricoles nécessaires à l'approvisionnement de la zone industrielle. Un investissement d'environ 230 milliards de FCFA est attendu, et la pose de la première pierre du projet est imminente.