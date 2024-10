Cameroun-Turquie : des hommes d’affaires turcs veulent investir dans le secteur des transports

Le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a reçu en audience le 19 octobre dernier, dans son cabinet, l’ambassadeur de Turquie au Cameroun, qu'accompagnaient une importante délégation d’investisseurs turcs et leurs partenaires chinois.



L’audience a eu lieu en présence du chef de la division de l’Aviation civile, du chef de la division des Études, de la Planification, de la Programmation et de la Coopération, ainsi que des chefs des cellules du suivi et de la communication.



Dans son propos liminaire, le ministre des Transports a loué l'excellence des relations entre le Cameroun et la Turquie dans le domaine des transports. L’ambassadeur de Turquie au Cameroun quant à lui, a annoncé au ministre des Transports de la volonté de son pays d'élargir cette coopération avec des partenaires chinois basés en Turquie depuis 30 ans.



Ceux-ci ont une expertise avérée dans les projets inhérents au domaine de l’énergie et des transports. Aussi, ils sont intéressés par les projets d’investissement du marché africain et proposent des opportunités de travailler avec le gouvernement camerounais dans la construction de plusieurs infrastructures aéroportuaires notamment les aérogares, les pistes d’atterrissage, les aéroports nationaux et internationaux, la gestion des aéroports et des salons d’honneur, le système numérique sécuritaire, etc.



Les directeurs techniques du ministre des Transports, présents à cette séance de travail, n'ont pas manqué de présenter à l'ambassadeur de Turquie et sa suite d'autres projets pouvant faire l'objet d'un investissement dans le secteur des transports à savoir : l'extension du Port en eau profonde de Kribi, l'acquisition des bus pour améliorer la mobilité en zone urbaine, la construction de nouvelles lignes de chemin de fer, la construction d'un aéroport de classe mondiale dans la région du Littoral.