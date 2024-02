Cameroun : célébration de la Journée mondiale du pangolin

En effet, cette journée est célébrée chaque troisième samedi du mois de février. Elle unit donc la communauté mondiale, pour protéger les pangolins, gravement menacés d'extinction, du trafic illégal d'espèces sauvages.



Les pangolins sont des mammifères à la peau écailleuse que l'on prend parfois pour des reptiles. L'animal peut se rouler en boule, n'exposant que ses écailles résistantes pour se protéger en cas de danger. Ses écailles sont en fait constituées de kératine, qui représente environ 20 % de son poids. Il existe huit espèces différentes de pangolins que l'on trouve en Asie et en Afrique.



Parmi elles, quatre espèces de pangolins existent en Afrique et le Cameroun en accueille trois : le pangolin géant, le pangolin à longue queue et le pangolin commun.



Déclin considérable de leurs populations

Ces espèces ont un point commun : elles font partie des mammifères les plus trafiqués en Asie et, de plus en plus, en Afrique.



La forte demande d'écailles et de viande en Asie pour la médecine traditionnelle et la gastronomie, et la demande de peaux en Amérique pour la fabrication de produits en cuir tels que les bottes, les sacs et les ceintures, ont entraîné un déclin considérable de leurs populations.



Les trois espèces de pangolins du pays sont classées comme espèces menacées et en danger critique d'extinction par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Leur survie est incertaine en raison du braconnage et du trafic incessant qui se poursuivent malgré les efforts déployés par le ministère des Forêts et de la Faune, pour faire respecter la loi.



Plusieurs mécanismes ont été mis en place à cet effet et un accord de partenariat a été conclu avec The Last Great Ape Organisation (LAGA), lequel se focalise sur la lutte contre la criminalité liée à la faune et à la flore.



Commerce illégal et application de la loi

Dans ce cadre, l'accent a été mis sur les pangolins. Près de 1271 kg d'écailles de pangolins ont été saisis entre 2022 et 2023, ce qui représente environ 1 926 pangolins abattus selon l'espèce. Le ministère, avec l'assistance technique de LAGA, a arrêté 29 trafiquants présumés d'espèces sauvages au cours d'opérations menées pendant cette période.



Parmi les suspects arrêtés, un trafiquant a été condamné à 6 mois de prison et les dommages-intérêts accordés au ministère des Forêts et de la Faune ont été évalués à environ 105 889 000 FCFA (il avait été arrêté l'année dernière en avril avec 55 kg d'écailles de pangolins).



Eric Kaba Tah, le directeur adjoint de LAGA, explique que l'intensification des opérations sur les écailles de pangolin vise à dissuader les trafiquants de cette activité. Il a déclaré que « l'objectif est en fait d'essayer de faire en sorte que les gens se concentrent sur d'autres domaines d'activité productifs plutôt que sur le trafic d'écailles de pangolin ».



Cela dit, le gouvernement ne ménage aucun effort pour traquer tous ceux qui se livrent à des activités illégales à l'encontre de ce mammifère. Ces efforts visent sans aucun doute à conserver l'animal et à enrayer la tendance actuelle à l'extinction.