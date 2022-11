Cameroun : deux suspects arrêtés à Yaoundé pour trafic d'écailles de pangolin

Ils ont été appréhendés le mois dernier lors d'une opération coup de poing menée par les agents de la délégation régionale des Forêts et de la Faune de la région du Centre, en collaboration avec la division régionale de la Police judiciaire.



L'un des suspects a été arrêté au quartier Jouvence (Yaoundé), avec 7 sacs d'écailles de pangolin géant pesant près de 180 kg. Il a été conduit au poste de police pour un interrogatoire qui a conduit à l'arrestation du second suspect, quelques heures plus tard, dans un autre quartier.



LAGA, une organisation de soutien à l'application de la loi sur la faune sauvage, a apporté son appui technique à l'opération. Les trafiquants présumés sont partis de Lomié (région de l’Est), transportant les écailles de pangolin dissimulées dans des sacs de piment et des mangues sauvages.



Ils se servent de leur commerce de piment et de mangue sauvage comme couverture, pour vendre des produits de la faune sauvage, dont des écailles de pangolin. Ils ont collecté les écailles à Lomié et à Abong-Mbang, toujours dans la région de l'Est.



Le trafic d'écailles de pangolin continue de prospérer alors que les forces de l'ordre exposent l'étendue de ce commerce illégal. Lors d'une autre opération en octobre dernier, deux trafiquants ont été arrêtés avec 66 kg d'écailles de pangolin qu'ils tentaient de vendre.



Plusieurs arrestations effectuées cette année, dans le cadre du partenariat, en vue de l’application de la loi sur la faune entre LAGA et le ministère des Forêts et de la Faune, portent sur des écailles de pangolin. L'intérêt pour le commerce illégal d'écailles de pangolin est énorme.



De grandes quantités font l'objet d'un trafic et d'une contrebande du pays vers l'Asie, malgré la réglementation de la Convention de Washington interdisant le commerce international du pangolin et de ses produits. Les responsables de l'application de la loi intensifient donc la répression contre les trafiquants d'écailles de pangolin, avec plus de 692 kg d'écailles de pangolin saisis en moins d'un an. Au Cameroun, toutes les espèces de pangolins sont protégées par la loi sur la faune de 1994.