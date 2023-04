Cameroun : l’édition 2023 du FIIDIC s’est tenue à Yaoundé

L’esplanade de l’hôtel de ville de Yaoundé a servi de cadre, du 25 au 28 avril 2023, à la première édition du Forum international des investissements de la diaspora au Cameroun (FIIDIC).



Placé sous le thème : « la diaspora désireuse d’investir au Cameroun : enjeux et défis », le FIIDIC 2023 a ainsi présenté le grand potentiel et le savoir-faire de la diaspora camerounaise. Il s’agissait également de présenter aux investisseurs, les projets de la diaspora, et d’avoir des échanges avec les institutions, sur la sécurisation des investissements de la diaspora au Cameroun.



« Nous sommes satisfaits pour cette première édition du FIIDIC qui aura été un coup de maitre. On a pu rassembler la diaspora avec son potentiel. L’information a été donnée, parce que la première édition était dédiée à cela. On ne bâtit pas un immeuble sans fondation. Et la fondation, c’était d’avoir l’information, avant d’amener les investisseurs au Cameroun. A présent, nous sommes chargés à bloc et nous pouvons programmer la deuxième édition et la consacrer dans l’investissement », a déclaré Mme Jessica Mani, coordinatrice générale du FIIDIC.



C’était au terme de la cérémonie de clôture du 28 avril dernier, présidée par le directeur général de l’Agence de Promotion d’Investissements (API). Ainsi donc, Mme Angeline Mindja appelle de tous ses vœux, l’instauration d’un nouveau partenariat stratégique avec la diaspora camerounaise pour une implication efficiente dans le développement économique et social du Cameroun.



Pour la première édition du FIIDIC, la diaspora camerounaise est venue des pays suivants : Chine, Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Afrique du Sud et France.



Selon les chiffres de WorldRemit, leader mondial en matière de transfert d’argent sur les plateformes numériques, les envois d’argent des Camerounais de la diaspora vers le Cameroun ont augmenté de près de 150 milliards FCFA en 2017 à près de 173 milliards FCFA en 2018. Il s’agit là d’un potentiel financier qu’il convient de valoriser et de viabiliser avec des projets porteurs de croissance.



Et dans le souci de promouvoir le « made in Cameroun », drainer des investisseurs vers la destination Cameroun, une franche collaboration entre les organisateurs du FIIDIC et ceux de la prochaine Foire transfrontalière de l’Afrique centrale (FOTRAC), est souhaitée pour les deux parties, en vue d’une synergie d’actions. En effet, l’autre manifestation foraine est organisée du 20 juillet au 3 août 2023, simultanément à Kye-Ossi (Cameroun), Bitam (Gabon) et Ebebeyin (Guinée équatoriale) par le REFAC, l’AIADS et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA).



En terme de bilan, pendant quatre jours, l’on retient que la première édition du FIIDIC, plateforme de rencontre des forces vives camerounaises de la diaspora et des investisseurs, en faveur du rayonnement économique du Cameroun, a drainé près de 500 participants, alors que 16 tables-rondes et 7 ateliers ont été organisés.