Cameroun : la filière huile de palme se donne une Interprofession

La loi du 16 décembre 2021, régissant les organisations interprofessionnelles aura été un tournant décisif pour la filière huile de palme et de ses produits dérivés.



C’est dans cette perspective qu’un comité des initiateurs de trois regroupements (UNEXPALM, POP’S et ASROC), a organisé ce 5 décembre 2023, une journée de communication à Yaoundé, en vue de la création de l’organisation interprofessionnelle du palmier à huile (INTERPALM-CAM). Les trois initiateurs, qui ont reçu l’onction des ministères du Commerce, de l’Agriculture et de l’Industrie, et de l’accompagnement de l’Union européenne, étaient représentés par Paul Félix Bangoweni (UNEXPALM), Germain Kamta (POP’S) et Jacquis Kemleu Tchabgou (ASROC).



L’ambition portée par ces derniers est d’augmenter la production nationale d’huile de palme, tout en améliorant sa qualité et au meilleur prix. Il s’agit également de satisfaire la demande locale d’huile de palme brute et de ses produits dérivés, réduire progressivement leur importation et de contribuer au développement économique du Cameroun.



Par ailleurs, l’association en gestation entend se positionner comme une force de proposition au gouvernement, bien plus, un partenaire de choix en vue du développement de la filière palmier à huile, créatrice d’emplois et des revenus.



Il faut dire que le secteur des oléagineux, dont fait partie la filière palmier à huile, est l’un des secteurs clés du tissu économique et industriel du Cameroun, figurant parmi les huit branches d’activités identifiées dans l’agroalimentaire par l’Institut National de la Statistique (INS).



Il présente l’avantage de pouvoir intégrer en amont les industries de la première transformation (les huileries industrielles et villageoises), et en aval les industries de la deuxième transformation (les raffineries, les savonneries, les margarineries…). Mais ce secteur connait aujourd’hui des obstacles à sa compétitivité, et à son développement harmonieux.



Pourtant, dans l’agroalimentaire, il a été identifié dans le Document de Stratégie, pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et le Plan Directeur d’Industrialisation du Cameroun (PDI), comme un secteur de croissance devant permettre au Cameroun de passer à une croissance à deux chiffres, en vue de son émergence.



Sur un autre plan, le secteur des oléagineux à fort potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée, a investi à ce jour, près de 1000 milliards de FCFA et emploie près de 300 000 personnes en emplois directs. L’association INTERPALM-CAM, encore dans son processus de création, est constituée de trois collèges correspondant aux trois maillons nécessaires à la production d'huile de palme.



A l’occasion de la prochaine assemblée générale prévue le 19 décembre prochain, le collège des exploitants sera représenté par 10 délégués, celui des entreprises de la première transformation par 5 délégués, comme le collège des entreprises de la deuxième transformation. Et au terme de son assemblée constitutive, le siège social d’INTERPALM-CAM sera fixé à Douala.