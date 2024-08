Cameroun : lancement de la rentrée commerciale à Yaoundé par le ministre du Commerce

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lutte contre la vie chère et en vue de faciliter la tâche aux parents d'élèves à l'occasion de la rentrée scolaire 2024/2025, et en partenariat avec les entreprises citoyennes, une opération spéciale de ventes promotionnelles des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation, baptisée « Rentrée commerciale 2024 », est organisée du 19 août au 08 septembre 2024, à l’Esplanade du Boulevard du 20 mai à Yaoundé. A cette occasion, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, en compagnie du secrétaire général le Pr Brusil Miranda Metou, et d’autres proches collaborateurs, a donné le coup d'envoi de cette opération, ce mardi, 27 août 2024. En effet, cette manifestation commerciale vise à alléger la charge au parents d'élèves, en prélude à la nouvelle année scolaire. En effet, il s’agit d’organiser une opération spéciale de ventes promotionnelles des livres, fournitures scolaires, matériels didactiques et bien plus, de produits de grande consommation. Comme l’a déclaré le ministre du Commerce, « cette opération à vocation sociale s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère », tout en mentionnant l'importance de cette mesure dans le projet de société du président Paul Biya, qui voudrait que chaque Camerounais soit « à l’aise dans son pays ». Une trentaine de stands sont donc installés au Boulevard du 20 Mai, proposant une gamme variée de livres et de fournitures scolaires. Cette diversité, selon le ministre, favorise la concurrence et contribue à la baisse des prix. Ainsi, les visiteurs peuvent trouver des fournitures scolaires avec des remises allant de 100 à 800 Fcfa par article. Et au-delà des fournitures scolaires, cette initiative louable propose également une variété de produits de grande consommation, ainsi que des vivres frais provenant des différentes régions du pays, et ceci à des prix accessibles. Enfin, le ministre du Commerce invite la communauté éducative et consommateurs à profiter de cette opération de proximité qui va se poursuivre jusqu'au 8 septembre 2024 sur l'ensemble des dix régions du Cameroun. Et selon le délégué régional du Commerce du Centre, Alain Romuald Ombédé Nama, cette opération qui connait déjà un engouement remarquable s'étendra à tous les départements de son ressort de compétence.