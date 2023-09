Cameroun : le CNC demande la suspension de CANAL PLUS ELLES en raison de contenus obscènes

CANAL PLUS INTERNATIONAL s'était engagé à prendre des mesures correctives, notamment en encourageant l'utilisation du code parental et en révisant ses programmes pour les conformer aux lois et aux coutumes camerounaises. Cependant, malgré cet engagement, la diffusion de contenus controversés s'est poursuivie.



Le CNC a donc décidé de suspendre la chaîne CANAL PLUS ELLES jusqu'à nouvel avis afin de mettre un terme à la diffusion de programmes jugés contraires aux lois, aux mœurs et aux coutumes du pays.



Le CNC appelle ainsi à une meilleure conformité des contenus diffusés dans le pays, en accord avec les valeurs et les réglementations locales.