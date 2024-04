Cameroun : une prime de deux milliards de FCFA à verser aux producteurs de cacao

En prélude au lancement des opérations de sélection des organisations de producteurs bénéficiaires de la prime qualité, pour le compte des compagnes cacaoyères 2020/2021 et 2021/2022, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a tenu un point de presse ce 16 avril à Yaoundé.



Instruite on 2017 par le président Paul Biya, la prime qualité est une opération qui vise à encourager et à récompenser les producteurs de cacao qui ont commercialisé le produit de Grade 1 dans les différents bassins de production.



Elle se déploie généralement sur 30 départements répartis entre les 07 régions qui produisent le cacao (Centre, Est, Littoral, Ouest, Nord-Ouest, Sud et Sud-Ouest). Cette année, ladite opération est à sa 3ème édition, après la première lancée en 2021, pour le compte de la campagne 2017/2018 et la 2ème organisée en 2022 pour les compagnes 2018/2019 et 2019/2020.



Cette 3ème édition est lancée dans un contexte très favorable, marqué par un ensemble de succès retentissants dans la filière cacao, tant sur le plan national qu’international. Tout d’abord, la récente admission du Cameroun dans le cercle très restreint des pays producteurs de cacaos fins ; ensuite, le positionnement comme leader mondial sur les prix du cacao perçu par les producteurs qui s’élèvent à date à 5300 FCFA.



Pour ce faire, plusieurs initiatives initiées par le gouvernement ont été portées le ministre du Commerce et les acteurs de la filière cacao : la diffusion quotidienne des prix du cacao aux acteurs, les opérations d'assainissement de la commercialisation interne, la lutte contre le séchage du cacao sur le bitume, la promotion et la vulgarisation des ventes groupées et des bonnes pratiques post-récoltes.



Il y a également les actions en faveur de la durabilité des filières, la création des centres d'excellence cacao, le relèvement des volumes de la transformation industrielle, la faible taxation des opérations d'exportations et les actions de lobbying à l'international pour une plus grande transparence sur le marché international, dans l'intérêt de nos producteurs.



Transparence totale et objectivité absolue

La phase III de cette opération dont le montant des primes est provisionné à hauteur de 2 milliards de FCFA, s’adresse, comme les précédentes, aux producteurs ayant mis sur le marché, un cacao de bonne facture. Le texte fixant les modalités d'octroi de la prime de qualité aux producteurs de cacao pour la campagne 2020/2021 et 2021/2022 précise les modalités relatives à la constitution des dossiers.



La période de leur dépôt va du 15 avril au 31 mai 2024, bien avant les opérations de collecte, de transmission et de dépouillement des dossiers, les opérations de pré-qualification des bénéficiaires de sélection, la validation des dossiers et enfin, la distribution de la prime.



« Le versement de la prime de qualité, un important vecteur de promotion de la qualité, est l’un de ces outils de durabilité positive et vertueuse de la filière, qui fait de l’ensemble de nos cacaoculteurs, chacun en ce qui le concerne, des millionnaires en puissance », a déclaré le ministre du Commerce.



Il avait à ses côtés, outre les différents acteurs de la filière, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobé et le directeur général de l’Office national du cacao et du café (ONCC), Michael Ndoping, par ailleurs président du Comité chargé du suivi et du paiement de la prime de qualité du cacao aux producteurs.



En attendant, le ministre du Commerce a prescrit au Comité de travailler dans un esprit de « transparence totale et d’objectivité absolue », ceci en concertation étroite avec les autorités administratives locales, les organisations de producteurs et tous les intervenants de la chaîne de valeur.